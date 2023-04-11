Бешенство (гидрофобия - боязнь воды) – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Если впервые часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, он умрет.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, чаще всего безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, волки. Бешенством болеют все сельскохозяйственные животные (коровы, овцы, козы, свиньи, лошади), а также крысы, ежи, летучие мыши и др.

Вирус находится в слюне больного животного.

Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года.

При заражении человека и появления начальных симптомов бешенства практически неизбежен летальный исход.

В целях повышения качества жизни и уменьшения страданий больного помещают в отдельную палату с минимизированными факторами внешней агрессии (затемнение, звукоизоляция, отсутствие сквозняков). Назначается комплекс лекарственных средств, направленный на уменьшение возбудимости нервной системы, дезинтоксикацию организма, поддержку дыхательной и сердечно - сосудистой функции.

Меры по предупреждению инфицирования людей бешенством

1. Избегайте контактов с дикими животными, особенно с хищными. Категорически запрещено контактировать с дикими животными, которые кажутся миролюбивыми, спокойными, ласковыми.

2. Нельзя охотиться на диких животных с не вакцинированными собаками.

3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками.

4. Все владельцы собак и кошек должны обязательно привить их от бешенства. Выводить собак на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых или крупных – в наморднике, надо оберегать их от контактов с бездомными животными.

5. Продавать, покупать собак и кошек и перевозить их за пределы области разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства.

6. Безнадзорные собаки и кошки представляют большую опасность и подлежат отлову.

Что делать, если контакт с животным произошел?

Если животное укусило или поцарапало человека:

Немедленно обильно промойте рану, царапины и все места, на которые попала слюна, мыльным раствором не менее 15 минут, затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода.

Обработайте края раны 5-% настойкой йода.

Необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу - травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок.

Вакцинация - это единственное средство спасения от бешенства!

Вакцинируют в день обращения, а затем на 3,7,14,30,90 дни после укуса.

Если человека укусила своя или знакомая собака, или кошка без явных признаков бешенства, то ее можно подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней, исключив прямой контакт с этим животным. Это не отменяет необходимости обратиться к врачу и начать профилактические прививки в первый же день. Если собака или кошка останется здоровой в течение 10 дней после укуса, прививки прекращают. Но если животное погибло или убежало, то прививки необходимо продолжать.

Для животных других видов срок карантинного наблюдения не установлен. Если такое животное не удается представить в ветлабораторию для диагностики бешенства, прививки необходимо проводить в плановом объеме.

Бешенство – слишком страшное заболевание, чтобы относится к нему беспечно. Помните об этом!

Центр здоровья Татарской ЦРБ