Открытие пожароопасного сезона на территории Новосибирской области планируется 17 апреля 2023 года. Все муниципальные образования региона в обязательном порядке проверяются на готовность и принимают меры по устранению недочетов при необходимости.

Так, 7 апреля, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин лично осмотрел силы и технические средства Усть-Таркского района, заслушал доклады о готовности к пожароопасному сезону и принятых мерах. «Указом Президента поставлена задача по сокращению в два раза площади, пройденной огнем на землях лесного фонда.

В соответствии с утвержденным планом ежегодного сокращения площади ландшафтных пожаров по муниципальным районам, на территории Усть-Таркского района площадь в текущем году не должна превышать 84,2 тыс га», – подчеркнул министр.

Глава района Сергей Синяев и начальник отдела лесных отношений по Татарскому лесничеству министерства Александр Кидло в своем докладе рассказали о том, что в соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Татарского лесничества на период пожароопасного сезона 2023 года возможно привлечение 337 человек и 151 единиц техники. «Привлечение сил и средств Татарского и Усть-Таркского районов осуществляется на основании заключенных соглашений о взаимодействии сил и средств, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами», – сообщили они.

По завершению теоретической части участники приступили к практической. Огнеборцы Новосибирской и Омской областей отработали на открытой местности навыки ликвидации горения с использованием лесопожарной техники и оборудования, продемонстрировали слаженность действий, что необходимо в реальной ситуации.

В мероприятии приняли участие около 40 человек личного состава учреждений, задействованных в ликвидации природных пожаров – Татарское лесничество минприроды Новосибирской области, ГАУ НСО «Усть-Таркский Лесхоз», ГАУ НСО «Татарский лесхоз», Муромцевское лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области и «Муромцевский лесхоз», а также представители МЧС и полиции.