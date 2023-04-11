Комплексный центр соцобеспечения населения Татарского района проводит акцию для семьи, пострадавшей в результате пожара в Северотатарском. В результате пожара погиб малолетний ребенок 2021 г.р. Семья нуждается в бытовой технике, мебели, посуде, постельных принадлежностях, обуви и одежде: размеры одежды жен. 42-44, обувь 37 р. ребенок (мальчик): рост 97 см., размер обуви 25. Желающие помочь могут обратиться в КЦСОН Татарского района по адресу: г. Татарск, ул. Садовая 107Е, каб. №2, телефон – 8 (383 64) 21-255 или перечислить денежные средства на счет: 40817810944056153760. Любая помощь очень важна!