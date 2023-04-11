Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом. Справедливость этого утверждения продемонстрировали наши ребята-волонтеры клуба «Мы за здоровый образ жизни и семейные ценности».





Зарядка «Драйв» проходит традиционно в честь Всемирного дня здоровья. Современный человек большую часть дня проводит сидя, многочасовая сидячая работа, приводящая к проблемам со здоровьем.

Люди, погруженные в свою работу, забывают следить за своим здоровьем. Полный кабинет сотрудников. Разгар рабочего дня.

Все вышли на пятиминутную зарядку, размять суставы, взбодриться и пообщаться с коллегами, ведь впереди еще много дел.

Выполняя комплекс упражнений под веселую и воодушевляющую музыку, сотрудники учреждений получили колоссальный заряд бодрости и хорошего настроения.

А так же напутствие от ребят-волонтеров сохранять позитивный настрой и всегда настраиваться на волну счастья.

Е.С. Шабанова, педагог-психолог КЦСОН Усть-Таркского района