Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир» призвали водителей к неукоснительному соблюдению правил перевозки детей.
Профилактическое мероприятие прошло вблизи образовательных учреждений Чановского района, где организаторы контролировали соблюдение автомобилистами правил перевозки детей в салоне транспортных средств.
Также с водителями проведены разъяснительные беседы о важности соблюдения правил дорожного движения и применения детских удерживающих устройств, способных обеспечить безопасную поездку для маленького пассажира, участникам акции вручены тематические памятки.
Профилактическое мероприятие прошло вблизи образовательных учреждений Чановского района, где организаторы контролировали соблюдение автомобилистами правил перевозки детей в салоне транспортных средств.
Также с водителями проведены разъяснительные беседы о важности соблюдения правил дорожного движения и применения детских удерживающих устройств, способных обеспечить безопасную поездку для маленького пассажира, участникам акции вручены тематические памятки.
Источник: ГАИ