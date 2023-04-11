

Также с водителями проведены разъяснительные беседы о важности соблюдения правил дорожного движения и применения детских удерживающих устройств, способных обеспечить безопасную поездку для маленького пассажира, участникам акции вручены тематические памятки. Также с водителями проведены разъяснительные беседы о важности соблюдения правил дорожного движения и применения детских удерживающих устройств, способных обеспечить безопасную поездку для маленького пассажира, участникам акции вручены тематические памятки.

Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир» призвали водителей к неукоснительному соблюдению правил перевозки детей.Профилактическое мероприятие прошло вблизи образовательных учреждений Чановского района, где организаторы контролировали соблюдение автомобилистами правил перевозки детей в салоне транспортных средств.