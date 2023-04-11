Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетнего ребенка в областном центре, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в вечернее время 9 апреля в селе Северотатарское Татарского района Новосибирской области произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружено тело мальчика возрастом 1 год 7 месяцев. Кроме того, в медицинское учреждение были госпитализированы женщина и ребенок 4-лет. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печи.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Татарской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту пожара в жилом частном доме, в результате которого погиб ребенок 2021 года рождения. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас.