Корь относится к числу детских инфекций, но современная особенность этой болезни – преобладание подростков и взрослых среди заболевших. Источником заражения является больной человек, который выделяет вирус при чихании, кашле, с капельками слюны.

Первые признаки заболевания появляются на 8-12 день после заражения и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением конъюнктивы (соединительной оболочки глаза); на 13-14 день после заражения за ушами и на щеках появляется сыпь, которая быстро распространяется на все лицо и шею. На следующий день она появляется на теле, а затем на руках и ногах.

Корь имеет свои особенности и осложнения:

- у каждого десятого ребенка заболевание осложняется пневмонией или тяжелым отитом;

- у каждого тысячного ребенка развивается энцефалит (воспаление головного мозга);

- возможно развитие ларингита, стеноза гортани, гепатита;

- корь у взрослых и подростков протекает тяжелее, чем у детей;

- ежегодно в мире от кори погибают до миллиона детей;

- специфического лечения кори не существует.

Корь является инфекцией управляемой средствами вакцинопрофилактики.

Прививать детей необходимо в возрасте 1 года и повторно – в 6 лет. Кроме того, вакцинация необходима всем, у кого нет достоверных сведений о сделанной прививке или перенесенной в прошлом кори, в том числе, лицам, оказавшимся в очаге инфекции.

Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации.

Иммунизация против кори может быть сделана как отечественной коревой моновакциной, так и тривакциной (против кори, эпидемического паротита и краснухи), зарегистрированной в России.

Защититься от кори просто – надо сделать прививку. Никаких других методов защиты просто нет.

Татарская ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области