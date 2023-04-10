В Татарске в ночь на 7 апреля 18-летний молодой человек с ножом напал на кассира магазина. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.



В дежурную часть поступило сообщение о том, что в круглосуточном продуктовом магазине на улице Ленина находится пьяный юноша, который ведет себя агрессивно.

Дождавшись, пока уйдут другие посетители, молодой человек схватил за шею женщину-кассира и, угрожая ей ножом, который достал из рукава, потребовал отдать ему деньги и сигареты. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали молодого человека.

Задержанного передали прибывшим сотрудникам полиции. Против юного злоумышленника возбудили уголовное дело.