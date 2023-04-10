В период с 3 по 9 апреля сотрудники МЧС России реагировали на ликвидацию 142 пожаров, в их числе 76 случаев - бытовые пожары, на которых два человека погибли, восемь граждан получили травмы. Из непригодной для дыхания среды пожарные спасли семь человек. По-прежнему, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – наиболее частые причины большинства трагедий.

9 апреля в селе Покровка Чановского района пожар унес жизнь мужчины, 1967 г. рождения. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 13:24. Первой к месту вызова прибыла добровольная пожарная команда Покровского сельского совета. В этот момент на одном из частных подворий села по улице Красноярская дом был полностью охвачен огнем. Во время проливки сгоревших конструкций и разборе завалов на месте происшествия пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.