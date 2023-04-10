Татарская межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении администрации г. Татарска и МУП «Водоканал» осуществить необходимый ремонт канализационно-насосной станции №1 г. Татарска Новосибирской области, ввиду ее аварийного состояния. Татарский районный суд признал заявление обоснованным и удовлетворил его в полном объеме. Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас с целью контроля исполнения решения суда осуществил выезд к объекту станции, на которой по решению суда осуществляется ремонт. Прокурор встретился с представителем подрядчика, осуществляющего ремонт станции, а также директором МУП «Водоканал», ходе которой был скоординирован дальнейший план работы.

Исполнение решения суда, а также активное взаимодействие всех ведомств с целью скорейшего проведения ремонта, находится на контроле в прокуратуре.