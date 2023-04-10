9 апреля в 19 часов 23 минуты местного времени на пульт 69 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по НСО поступило сообщение о пожаре в Северотатарском пожар произошел в многоквартирном доме. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через 11 минут после сигнала, в этот момент горела квартира №1 многоквартирного дома по всей площади. Площадь пожара составила 53,5 кв. м. Личный состав дежурного караула при разведке внутри частного дома обнаружил ребенка 2021 г. р. без признаков жизни. Также на пожаре пострадала женщина 1998 г. р. и ребенок 2019 г. р. В настоящее время пострадавшие находятся на излечении в Татарской ЦРБ.





По предварительным данным пожар произошел в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Во избежание пожаров в быту Отдел надзорной деятельности по Татарскому и Усть-Таркскому районам Новосибирской области напоминает:

- спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;

- не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

- не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

- не допускайте использование нестандартных электропредохранителей «жучков»;

- не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и т.д.;

- не храните в подвалах жилых домов горюче-смазочные материалы, бензин и т.п.;

- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях;

- не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

- не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

- запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Действия в случае возникновения пожара:

- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112»;

- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;

- организуйте встречу пожарных подразделений;

- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы; 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Михаил Глинов, старший инспектор ОНДиПР по Татарскому и Усть-Тарскому районам