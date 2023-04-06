Клуб волонтёров «Мы - за ЗОЖ и семейные ценности!» знают не только у нас в районе, но и за его пределами. Совсем недавно фото добровольцев и руководителей клуба было опубликовано на обложке Всероссийского журнала «Инспектор по делам несовершеннолетних. Профилактика детского неблагополучия» №3, 2023.





В журнале была опубликована статья «Мы - за здоровый образ жизни и семейные ценности!» педагога-психолога Комплексного центра социального обеспечения населения Усть-Таркского района и одного из руководителей клуба – Ольги Забабуриной. В своей статье Ольга Анатольевна делится с читателями опытом профилактической работе с детьми и молодёжью района на примере клуба волонтёров, рассказывает об истории возникновения волонтёрского движения в Усть-Таркском районе, направлениях работы, формах и современных технологиях, программах обучения добровольцев и выпускниках клуба.

«Всего в Усть-Таркском районе проживает 683 подростка в возрасте от 12-17 лет, - пишет Ольга Анатольевна, - в волонтёрскую деятельность, как на постоянной, так и на временной основе, вовлечены 93 подростка, что составляет 13,6 % от общей численности несовершеннолетних данной возрастной категории. За 20 лет работы Клуба его выпускниками стали 120 добровольцев - 26 юношей и 96 девушек. Из них 48 молодых людей продолжили свою волонтёрскую деятельность, получая образование и трудясь в разных уголках России».

О. Н. Яковлева, заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям