В период пожароопасного сезона 2022 г. на территории Усть-Таркского района, спутниковыми системами космического мониторинга зафиксировано 185 термических точек, возникших на открытой территории. В Татарском районе космическим мониторингом было зафиксировано 316 термических точек.

Возникновение ландшафтных пожаров, так или иначе, связано с неосторожным обращением с огнем. В 2023 г. в Новосибирской области ожидается ранний сход снежного покрова. Наступление пожароопасного сезона ожидается во второй декаде апреля 2023 г. С наступлением пожароопасного сезона значительно осложнится обстановка, связанная с возникновение ландшафтных пожаров на территориях Татарского и Усть-Таркского районов.

Государственный пожарный надзор призывает граждан к неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности в период прохождения пожароопасного сезона.

До наступления пожароопасного сезона 2023 г. необходимо произвести своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы на придомовых территориях населенных пунктов.

Не допускайте использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов.

Не производите неконтролируемого выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов.

Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренная ст. 20.4 КоАП РФ усилена:

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 до 60 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 до 400 тыс. руб.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тыс. руб.; на должностных лиц - от 30 до 60 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 80 тыс. руб.; на юридических лиц - от 400 до 800 тыс. руб.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы; 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Михаил Глинов, старший инспектор ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области