Сотрудники линейного пункта полиции на станции Татарская линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск по горячим следам раскрыли кражу смартфона у пассажира поезда сообщением Томск-Адлер.

Транспортными полицейскими установлено, что 23-летний житель Ростовской области возвращался домой. Ночью в своем полукупе мужчина поставил на зарядку телефон стоимостью более 66 тысяч рублей и уснул. Спустя некоторое время на станции Новосибирск в это же полукупе осуществил посадку 40-летний житель Татарского района Новосибирской области. Увидев дорогостоящий гаджет, злоумышленник убедился, что окружающие пассажиры спят, и перед прибытием на станцию Татарская похитил телефон и зарядное устройство. Ранее гражданин дважды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В одном случае он похитил дизельное топливо, в другом - плуг для трактора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого и изъяли у него похищенное. После проведения необходимых следственных действий имущество будет возвращено законному владельцу.

Следственным отделением ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении мужчины возбуждено уголовного дела по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.