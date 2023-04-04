1 апреля в Международный день птиц в Новосибирской области прошло более 150 открытых уроков с участием экоактивистов, 13 экскурсий на школьные и дошкольные «экотропы», 20 тематических выставок, а также более 500 детей приняли участие во Всероссийской акции по изготовлению кормушек «Хранители птиц» – празднование Международного дня птиц 2023 в Новосибирской области.

В зеленых зонах города Татарска в День птиц появилось более 10 скворечников. Их смастерили участники школьных лесничеств, дошкольники вместе с родителями и педагогами.

Скворечники сделали из экологичных материалов. Чтобы не повредить деревья, специалисты подготовили безопасные крепления.

Повезло пернатым Татарского района и с кормушками. В рамках тесного взаимодействия между региональным минприроды и Новосибирским зоопарком, сотрудники зоопарка передали школьным лесничествам около 100 штук кормушек.