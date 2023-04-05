31 марта в рамках комплексной Спартакиады ГУ МВД России по Новосибирской области в Чановском районе прошли соревнования по волейболу среди сотрудников районных отделов полиции.

На спортивном поле встретились команды сотрудников МО МВД России «Татарский», МО МВД России «Барабинский», МО МВД России «Венгеровский», МО МВД России «Куйбышевский», Отдела МВД России по Чановскому району и Отделения МВД России по Чистоозерному району.

Сразившись в турнире, полицейские продемонстрировали отличную физическую подготовку, командный дух и сплоченность.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1-е место заняла команда МО МВД России «Венгеровский».

2-е место - Отдел МВД России по Чановскому району.

3-е место у Отделения МВД России по Чистоозерному району.

Победители и призёры были награждены грамотами. Соревнования в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Новосибирской области пройдут и в других районах области.