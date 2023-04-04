В центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Киевской школы для обучающихся 7-9 классов состоялся мастер-класс «Квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты».

Педагог дополнительного образования Центра детского творчества А.Е. Парамонов научил ребят управлять беспилотным летательным аппаратом, сажать его в определенное место, делать круг вокруг человека.

Обучающиеся узнали много нового о мире технологий, получили представление о работе в этой сфере и передовых научных разработках в области строительства и программирования беспилотных летательных аппаратов.