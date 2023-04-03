Добавить комментарий (1)

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Отделением полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский», разыскивается без вести пропавшая Матюхина Наталья Владимировна, 26.04.1995 года рождения, ранее проживающая по адресу: Усть-Таркский район, с. Яркуль, ул. Яркульская д. 18 кв. 2, которая 2.03.2010 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.


Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 160-165 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые, особые приметы отсутствуют. На момент исчезновения была одета в вязаную шапочку черного цвета, болоньевую куртку черного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. При имеющейся информации в отношении разыскиваемой, просим жителей незамедлительно сообщить в отдел угрозыска ОП «Усть-Таркское» по тел: 8 (383 72) 22-555, 22-598, 8-913-785-1867. Конфиденциальность гарантирована.

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3 Апреля | 19:37 (ссылка #1688962)
Добрые люди,помогите,пожалуйста.У меня нет денег ни на что: ни на еду,ни на одежду.
 Прошу каждого, кто это читает,переведите пожалуйста любую сумму.Я не мошенник и не обманываю.
 Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию, когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Номер моей карты:4274 3200 7891 2485 роман д. Заранее спасибо.
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