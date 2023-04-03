Фраза «Своих не бросаем» уже давно на слуху. И сегодня она стала актуальной для Союза ветеранов-десантников Татарска, музея имени В.Я Савченко и неравнодушных жителей города и района, которые объединились для помощи мобилизованным военнослужащим, собрав очередную партию гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции.

Ветераны ВДВ и жители делают добрые дела не ради похвалы, а потому, что отлично знают - сейчас это крайне необходимо для наших бойцов.

Особая благодарность нашим пчеловодам братьев Роману и Александру Сапрыгиным, Александру Севостьянову, Сергею Островерхову, Константину Степанову.

В сбор гуманитарной помощи внесли свой вклад предприниматель Людмила Чуваева, семьи Логотиных, Мозжериных, Фотьяновых, Гизатулиных, Алексей Корнев, Василий Мельников, Ирина Касьянова, Дмитрий Вященко.