В рамках мероприятий всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Новосибирской области запланировано проведение регионального этапа всероссийской ярмарки вакансий на 14 апреля 2023 г. В ярмарке вакансий примут участие пять ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области: АО НЗПП Восток, филиал АО НПО Луч в г.Новосибирске, филиал ПАО «ОАК» - НАЗ им. В.П. Чкалова, Обособленное подразделение Акционерного общества «Научно-Производственное Объединение «Курганприбор», Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод», а также представители образовательных организаций, реализующие краткосрочные программы обучения.

Для граждан, проживающих в районах Новосибирской области, будет организовано дистанционное участие в мероприятии.

Подробная информация и возможность записаться на участие в ярмарке вакансий по адресу: Татарск, ул. Смирновская, д.97 , тел.8 (383-64) 21-659.