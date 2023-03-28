28 марта глава г. Татарска Алексей Сиволапенко провел совещание по вопросу весеннего ограничения на движение большегрузов в связи с наступлением неблагоприятных климатических условий. В совещании приняли участие заместитель главы администрации Виктор Барбашин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Татарский» Андрей Комаровский, директор МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» г. Татарска Сергей Подсевалов.

В ходе совещания были определено, что планируется с 10 апреля по 21 мая не допускать проезд по дорогам города грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 5 тонн, кроме тех, у кого есть специальное разрешение. Главой были даны поручения в плане усиления контроля по ограничению движения и взаимодействия с ОГИБДД МО МВД России «Татарский».



