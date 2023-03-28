24-26 марта в Барнауле прошел Межрегиональный конкурс знатоков немецкого языка. Основными задачами проекта является содействие развитию немецкого языка, повышение уровня мотивации обучающихся в приобщении к немецкому языку, выявление обучающихся, имеющих хорошую языковую подготовку и отличающихся высоким уровнем знания немецкого языка. Участниками стали школьники 8-11 классов из Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского края.





Накануне конкурса ребята в теплой дружественной атмосфере знакомились и участвовали в мероприятии, подготовленном студентами Лингвистического института Алтайского государственного педагогического университета. Знания участников конкурса оценивались в следующих номинациях: лексико-грамматический тест, аудирование, чтение, письмо, страноведение. В состав жюри входили преподаватели Лингвистического института. Конкурсантам было предложено показать свои знания не только в конкурсных испытаниях, но и на этнокультурных паузах, в интерактивном блоке по выставке художника А.П. Фризена, а также принять непосредственное участие в квесте «Расследование о покушении на императрицу Екатерину II» и представить себя в роли детектива. Квест не оставил равнодушным даже преподавателей. В данном блоке пригодились знания не только немецкого языка, но и истории Российской Империи 17-18 веков.

Для преподавателей немецкого языка в эти дни организовали рабочую встречу «Современные методы и интерактивные приемы при изучении немецкого языка для подростков и молодежи». В рамках рабочей встречи преподаватели представили свой опыт работы с данной категорией обучающихся.

Татарский район представляла активист Центра немецкой культуры д. Неудачино, ученица 8-го класса Неудачинской школы Анна Панкрац (руководитель О.Г. Панкрац). Анна была самым юным участником конкурса, по сумме баллов она показала второй результат, была отмечена дипломом за глубокие знания немецкого языка в номинации «Успешный дебют» и поощрена планшетом.

Поздравляем Анну с отличным результатом и желаем дальнейших побед!