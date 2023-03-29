Добавить комментарий (1)

В связи с наступлением положительных температур возникла необходимость проведения противопаводковых мероприятий на территории города Татарска.
29 марта глава Татарского района Ю.М.Вязов и глава города Татарска А.В.Сиволапенко, посетили зоны подтопления, проконтролировали очистку водопропускных трактов ото льда и предметов, препятствующих прохождению воды.
На протяжении периода прохождения паводка на подведомственных предприятиях установлено дежурство.
В настоящее время силами дежурных бригад продолжаются работы по ликвидации участков подтопления.
В результате данных работ уровень воды постепенно снижается.
Противопаводковые мероприятия находятся под личным контролем главы Татарского района Ю.М. Вязова.
Ранее Алексей Васильевич Сиволапенко с рабочей поездкой посетил зоны возможного затопления, проконтролировал очистку водопропускных трактов ото льда и предметов, препятствующих прохождению воды.
На протяжении периода прохождения паводка на подведомственных предприятиях установлено дежурство.
Силами дежурных бригад в настоящее время продолжаются работы по освобождению от ледовых пробок входных и выходных оголовков закрытых труб и водоотводных лотков.