Добавить комментарий (1)

В связи с наступлением положительных температур возникла необходимость проведения противопаводковых мероприятий на территории города Татарска.

29 марта глава Татарского района Ю.М.Вязов и глава города Татарска А.В.Сиволапенко, посетили зоны подтопления, проконтролировали очистку водопропускных трактов ото льда и предметов, препятствующих прохождению воды.

На протяжении периода прохождения паводка на подведомственных предприятиях установлено дежурство.

В настоящее время силами дежурных бригад продолжаются работы по ликвидации участков подтопления.

В результате данных работ уровень воды постепенно снижается.

Противопаводковые мероприятия находятся под личным контролем главы Татарского района Ю.М. Вязова.

Ранее Алексей Васильевич Сиволапенко с рабочей поездкой посетил зоны возможного затопления, проконтролировал очистку водопропускных трактов ото льда и предметов, препятствующих прохождению воды.

На протяжении периода прохождения паводка на подведомственных предприятиях установлено дежурство.

Силами дежурных бригад в настоящее время продолжаются работы по освобождению от ледовых пробок входных и выходных оголовков закрытых труб и водоотводных лотков.