Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации одного из сельских советов Чановского района Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2018 году глава сельского совета, превышая должностные полномочия незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с одним из обществ с ограниченной ответственностью на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в одном из сел Чановского района. В документы были включены недостоверные сведения об объёмах выполненных работ, поставленном оборудовании, не соответствующему контракту, а также повышенном коэффициенте при строительных работах, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 62 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Чановского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.