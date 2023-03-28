28 марта в администрации Татарского района были торжественно вручены Благодарственные письма от командования родителям мобилизованных граждан. К родителям обратились глава Татарского района Юрий Вязов и военный комиссар Виталий Томилов. Как отметил Виталий Александрович, уже пятеро из наших мобилизованных земляков получили такие поощрения, это говорит о том, что они с честью выполняют свой воинский долг и достойно несут службу в зоне боевых действий. Благодарственные письма и цветы были вручены Александру и Альбине Метцлер из Северотатарского, Сергею и Валентине Пехотским из Лопатино.



