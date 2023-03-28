В Новосибирской области начались весенние контрольные обследования очагов непарного шелкопряда, которые позволяют определить среднее значение жизнеспособности гусениц и оценить угрозу повреждения лесных насаждений в целом. В лабораторию доставлены яйцекладки с 773 участков. Их собрали ещё осенью. Яйцекладки хранятся при температуре +4 градуса в холодильнике. Затем яйца освобождают от пушка, отбирают 100 штук и помещают в чашку Петри для проведения эксперимента. Готовые образцы помещают в термостат при температуре +24…+26 градусов и относительной влажности 60–70%. Через 7–10 дней начинается выход гусениц. Жизнеспособность гусениц непарного шелкопряда определяется как число вышедших гусениц к числу не вышедших. На основании полученных данных составляется акт проведения обследования насаждений в очагах. По предварительным данным, площадь земель лесного фонда Новосибирской области, требующая мер борьбы с шелкопрядом, составляет 60 тысяч гектаров. Наибольшие площади очагов сохранились на территории Татарского (21 тыс. га), Купинского (10 тыс. га), Карасукского (7 тыс. га) и Куйбышевского (8 тыс. га) лесничеств. В остальных лесничествах площадь требующих мероприятий существенно снизилась в связи с высокой гибелью вредителя в осенне-зимний период.