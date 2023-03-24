Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все дети правильно ведут себя на улице. Они играют на проезжей части, перебегают дорогу в запрещенных местах. Это кончается иногда трагически.



Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся автомобиль, пропустите его. Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным соблюдением Правил дорожного движения.

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения — гарантия безопасности вашей жизни. Помните:

- Нужно ходить по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта.

- Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!

- Обходить автобус и троллейбус нужно сзади, а трамвай спереди, особенно если вы выехали за пределы родного городка.

- Услышав шум приближающего транспорта, оглянитесь и пропустите его.

- Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со стороны водителя и пешехода.

- Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения транспорта.

И еще:

- Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам.

- Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям.

- Обходите стороной группы подростков, особенно в вечернее время.

- Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину и показать, например улицу или дом.

- Не находитесь на улице позже 21 часов,

- Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее время.

- Избегайте случайных знакомств

- Обходите места оборванных проводов, они могут быть под напряжением.



Нельзя допускать, чтобы дети пользовались спичками, зажигалками, электронагревательными приборами, газовыми плитами. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит газ, работают телевизор и другие электроприборы. Храните спички и зажигалки в местах, недоступных для детей. Не храните в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Если ребенок остается без надзора, проследите, чтобы двери квартиры были заперты таким образом, чтобы в случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Обязательно научите ребенка действиям при пожаре - быстро покинуть помещение, а не искать мнимое убежище под кроватью или под столом. Покажите ребёнку возможные выходы для эвакуации. Напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01»,«101», «112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес.

Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое - жизнь ребенка.



Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы; 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Михаил Глинов, старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам Главного управления МЧС России по Новосибирской области