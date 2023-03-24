После завершения призыва в рамках частичной мобилизации граждане имеют право заявить о своем желании участвовать в специальной военной операции в добровольном порядке. Для этого нужно подать заявку и записаться на посещение военного комиссариата на сервисе Госуслуг «Стать добровольцем» или лично обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать заявление.

Требования для вступления в добровольческое формирование:

-гражданство Российской Федерации;

-прохождение ранее военной службы в ВС РФ;

-возраст до 60 лет.

Денежное содержание добровольцев такое же, как у военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Доброволец который участвует в боевых действиях, затем приобретает соответствующий статус ветерана боевых действий с предоставлением дополнительных льгот.

Требования для поступления на военную службу по контракту:

Категория состояния здоровья для прохождения военной службы по контракту:

-«А» – годен к военной службе;

-«Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями;

- возраст от 18 лет;

-образование – не ниже основного общего (9 классов).

Денежное содержание в зоне СВО:

При заключении контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года назначается единовременная выплата – 195 тыс. руб. Минимальная сумма, ежемесячно получаемая участниками СВО составляет: рядовой – 195 тыс. руб.; сержант – 215 тыс. руб.; старший лейтенант – 246 тыс. руб.

В случае участия в наступательной операции контрактнику дополнительно выплачивается 8 тыс. руб. за каждые сутки участия в наступлении. Контрактник, имеющий статус ветерана боевых действий, получает ежемесячную доплату.

Телефоны военного комиссариата по Татарскому, Усть-Таркскому и Чистоозерному районам для справок: 8 (383-64) 26-332, 20-807.