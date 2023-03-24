В Чановском районе авария унесла жизнь 32-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 23 марта 2023 года около 21:40. 32-летний водитель ВАЗ 2111 ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска. По предварительной информации, на 1043 километре дороги автомобилист выехал на «встречку», чтобы обогнать попутную машину, и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель LADA (ВАЗ) 2111 скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.