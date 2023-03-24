В Татарском районе в результате столкновения трёх автомобилей погибли два человека.

23 марта около 15.20 мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска, на 972 км выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с встречным грузовиком IVECO, после чего LADA столкнулся с грузовым автомобилем Mersedes, который двигался в направлении города Омска. Автомобиль IVECO совершил съезд в кювет. В результате происшествия водитель автомобиля LADA и женщина-пассажир получили травмы не совместимые с жизнью. Возраст и личности погибших устанавливается.