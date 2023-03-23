Уважаемые жители города Татарска!

При обильном таянии снега подтопление может угрожать некоторым участкам и домовладениям. В первую очередь - домам частного сектора, расположенным в низинах. С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев, жителям необходимо знать и выполнять некоторые несложные правила.

- Следить за метеосводками, уровнем воды в котлованах, сточных канавах, природных водоемах.

- Уточнить границы возможного подтопления в районе проживания.

- Очистить придомовую территорию от излишков снега, сухой растительности, ненужного хлама, мусора.

- Прочистить существующие водоотводы (трубы), мостики, канавы находящиеся на придомовой территории и рядом с ней, от снега, льда и мусора.

- Очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации от льда и грязи.

- Заранее продумать, куда убрать домашних животных и птицу.

- Вещи, продукты питания из подтопляемых сараев, подполов, погребов и подвалов, по возможности, переместить на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.

- Во дворах подтопляемых участков оставить как можно меньше хозяйственной утвари. Если убрать вещи нет возможности, - закрепите (привяжите) их.

- Емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания.

- При необходимости предусмотреть водооткачивающие средства, (бытовые ручные и электронасосы), ведра, лопаты и т.д.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, твердо не зная мер безопасности, (чувство опасности у ребенка слабее любопытства), играют они на слабом льду глубоких канав и водоемов. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых. Предупредите их об опасности нахождения весной на льду любого водоема. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте их лихачество. Помните, что в период паводка несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.

Школьники! Не выходите на лед во время весеннего паводка. Нельзя перегибаться через перила мостков, ограждения канав и водоемов. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоеме, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и обязательно смогут выручить из беды. Будьте осторожны. Не подвергайте свою жизнь опасности!

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города