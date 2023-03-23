В связи с тем, что один из выездов нового ТК «Стар» в Татарске выходит на регулируемый перекресток ул. Ленина и пер. Кооперативного, у некоторых водителей возникает вопрос, как выезжать от торгового центра - ориентируясь на сигналы светофора или как с прилегающей территории?

Разъясняет инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД «Татарский» А.С. Бурова:

- При движении от ТК «Стар» водители транспортных средств должны руководствоваться п. 8.3 Правил дорожного движения, а именно, при выезде на проезжую часть уступать дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, так как территория около ТК «Стар» является прилегающей, а согласно ПДД, выезд с прилегающей территории не считается перекрестком.