В РДК «Родина» продолжается работа по изготовлению маскировочных сетей для нужд бойцов специальной военной операции. Участие в ней принимают женщины из объединения декоративно-прикладного творчества «Берегиня» РДК, которых может одновременно собраться до 15 человек, ветераны различных отраслей, а также добровольцы из организаций города. Все они плетут сети в разное время, сменяя друг друга. Камуфляжная ткань нарезается на ленты, которые заплетаются на сеточную основу. Как рассказала руководитель объединения Оксана Никитина, материалы были закуплены на средства Совета ветеранов Татарского района. Задание - изготовить 10 масксетей размером 3 на 6 метров. Одна сеть практически закончена, наполовину готова вторая.