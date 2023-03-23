Взять приемного ребенка в семью – дело благородное, но непростое. Все больше семей решаются на такой шаг, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются усыновители, приемные мамы, папы и опекуны. Помогать таким семьям теперь будут в Школе приемных родителей, которая открылась на базе Центра помощи детям г. Татарска. «Это здорово, когда люди хотят и могут взять в семью ребенка. Но хотелось бы, чтобы люди шли на это с открытыми глазами, зная то, что их ожидает, - говорит Наталья Михайловна Алексеева – директор учреждения, - порой одной любви недостаточно. Для воспитания ребенка необходимы навыки, знания, подходы. Нужно не только полюбить его, но и принять со всеми достоинствами и недостатками, помочь ему вырасти. А это огромный труд».

13 марта в нашем учреждении состоялось открытие школы приемных родителей. На протяжении пяти дней проходили обучение девять граждан, которые изъявили желание стать приёмными родителями, усыновителями, опекунами или попечителями для детей, оставшихся по воле судьбы без родителей. Подготовка осуществлялась в форме тренинга, участники группы просматривали видеофильмы, слушали мини – лекции, участвовали в упражнениях, мозговых штурмах, получали индивидуальные консультации. Программа обучения была поделена на три блока: юридический, медицинский и психолого – педагогический. Большая часть учебной программы - практическая. Ведь мы все знаем, что получить внутренний эмоциональный опыт, прожить, пропустить через себя - даёт возможность только практика. Поэтому самый большой блок был отведен для занятий с психологами. Опытные специалисты разбирали с кандидатами разные темы: какова роль семьи, как установить первый контакт с ребенком, как справиться с его трудным поведением, разбирали возрастные особенности детей, проблемы адаптации, особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, вопросы доверия и недоверия... Особенно тяжело воспринималась тема жестокого обращения, насилия. К сожалению, большинство детей, попадающих в учреждения, за свою маленькую жизнь много раз встречались с жестокостью и равнодушием. И задача психологов - научить будущих родителей справляться с последствиями травмы ребенка, помочь ему адаптироваться в новых условиях приемной семьи. Совместная работа тренеров и группы строилась в атмосфере безопасности, доброжелательности, толерантности. При проведении занятий делался упор, в первую очередь, на имеющийся у слушателей жизненный опыт. Обучение в школе по многочисленным отзывам родителей получилось насыщенным, интересным и вдохновляющим. Доброжелательная атмосфера, созданная на встречах, помогла разрешить наболевшие вопросы у родителей, получить конкретные ответы и просто обменяться опытом. Спасибо всем за совместную плодотворную работу и теплую атмосферу, которая царила в стенах нашей Школы на протяжении недели!





Многочисленные положительные отзывы родителей о прохождении Школы говорят о том, что с нашей главной задачей - помочь будущим кандидатам разобраться в своих чувствах и намерениях, дать знания, необходимые для успешного и надежного создания новой семьи, морально и практически подготовить взрослых к приему ребенка, чтобы затем легче было пережить адаптацию в семье и успешно его воспитывать – мы справились успешно ...

Уважаемые кандидаты! Если в Вашем сердце уже живет мысль о том, чтобы взять в семью ребенка, оставшегося без родительской заботы, то первый шаг на этом пути – это осознать, что дети, которые росли без настоящих родительской ласки и заботы – это особые дети, и потребности у них тоже особые. Значит, помимо умения дарить любовь, тепло и ласку, надо знать еще очень много различных нюансов, которые помогут вам справиться с трудностями, и при этом не наделать ошибок, не навредить себе, детям, своей семье. Поэтому самое важное и необходимое, что нужно сделать в первую очередь, это пройти курс обучения в Школе приемных родителей Центра помощи детям. Подробную информацию Вы можете получить у специалистов по адресу: г. Татарск, пер. Кузнечный, 3, телефоны: 8 (383 64) 2-07-79. (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Наталья Святаш, психолог