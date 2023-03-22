И.о. Барабинского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области, и жителя Новосибирской области, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, обвиняемые в декабре 2022 г. при следовании в пассажирском поезде сообщением «Москва – Улан-Удэ», действуя в составе группы лиц по предварительной договоренности похитили у пассажира 169 тыс. руб., чем причинили последнему значительный ущерб. Уголовное дело направлено в Чановский районный суд Новосибирской области.