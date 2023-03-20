17-19 марта в Куйбышеве прошел Межмуниципальный турнир по хоккею среди хоккеистов 2008-2009 г.р., посвящённый Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В турнире принимали участие команды из Убинского, Куйбышевского, Татарского районов, Омска и Оби. Команда «Юность» Татарского района завоевала золотые медали. «Юность» обыграла «Шторм» (Убинское) – 11:4, «Смену» (Омск) – 8:2, «Авиатор» (Обь) – 11:4 и уступила куйбышевскому «Факелу» 4:5. Лучшим игроком турнира в составе нашей команды признан Максим Агеев, забросивший в четырех играх 10 шайб.