672
20 марта 2023 года в мировом суде 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Сергея Мамонтова. Его обвиняют по статье «Оставление в опасности». 
Государственный обвинитель просил суд назначить Мамонтову наказание в виде исправительных работ на срок десять месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Потерпевшая согласилась с мнением прокурора, но адвокат подсудимого просил назначить ему менее строгое наказание в виде штрафа. 
Суд объявил перерыв для подготовки к последнему слову подсудимого до 29 марта 2023 года. 
- +
Источник: Вести-Новосибирск  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться