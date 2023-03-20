20 марта 2023 года в мировом суде 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Сергея Мамонтова. Его обвиняют по статье «Оставление в опасности».
Государственный обвинитель просил суд назначить Мамонтову наказание в виде исправительных работ на срок десять месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Потерпевшая согласилась с мнением прокурора, но адвокат подсудимого просил назначить ему менее строгое наказание в виде штрафа.
Суд объявил перерыв для подготовки к последнему слову подсудимого до 29 марта 2023 года.
Источник: Вести-Новосибирск