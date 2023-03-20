Десять дней назад жители Усть-Таркского района отправили посылку с гуманитарной помощью своим землякам. 18 марта военнослужащий Максим П. сообщил, что посылка от устьтаркцев добралась до солдат. Как пишет районная газета «Знамя труда», Максим не только поблагодарил всех неравнодушных за помощь, но в ответ прислал фотографию первых цветов, расцветших на луганской земле, — подснежников. Устьтаркцы не перестают приносить продуктовые наборы, носки, предметы гигиены. Члены женсовета отправляют все это на фронт нашим ребятам по почтовому адресу.