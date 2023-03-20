Бойцы 24-й бригады новосибирского спецназа «Вега», участвующей в специальной военной операции, выразили слова благодарности жителям Татарского района за оказанную помощь и поддержку.

В видеообращении к землякам из зоны боевых действий бойцы пообещали выполнить стоящие перед ними задачи и вернуться домой. В настоящее время в Татарском районе идет добровольный сбор средств для поддержки земляков - участников спецоперации и их семей https://okolica.net/news/rayon/5112.html

«Жители нашего района, не раз оказывали и будут продолжать оказывать помощь и поддержку защитникам и землякам находящимся в зоне СВО», - говорится в сообщении администрации Татарского района.

Фото - Вечерний Новосибирск