Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Все мы, родители и хотим своим детям счастья. Главной целью всех родителей является здоровье детей и их безопасность. Но если обратиться к статистике, то каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. И порой такие игры с огнем заканчиваются трагедией.

Так, 11 марта 2023 г. в обеденное время в пос. Пролетарский Ордынского района произошел пожар в двухквартирном доме в результате которого погибли два несовершеннолетних ребенка 2015 и 2019 г. р. Пожар ликвидирован на площади 120 кв. метров. На момент возникновения пожара дети находились дома одни, а входная дверь закрыта на замок, вследствие чего дети не смогли самостоятельно эвакуироваться из дома.

Похожая ситуация произошла и в Татарском районе. 15 марта 2023 г. в деревне Первомихайловка в вечернее время произошел пожар в двухквартирном доме. Причиной пожара явилось короткое замыкание электрической проводки в одной из комнат квартиры. На момент возникновения пожара два несовершеннолетних ребенка 2012 и 2014 г.р. находились дома одни, а входная дверь была закрыта на замок. В результате грамотных действий, дети не растерялись и смогли эвакуироваться из квартиры самостоятельно, через оконный проем, вследствие чего трагических последствий не допущено.

Чтобы не допустить таких ситуаций в жизни, Отдел надзорной деятельности по Татарскому и Усть-Таркскому районам МЧС призывает родителей провести беседы со своими детьми о правилах пожарной безопасности.

Важно, чтобы ребенок осознал, что спички — это не игрушка, а огонь — не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии. Необходимо учить детей правилам пользования бытовыми электроприборами. Расскажите об опасности легко-воспламеняющих жидкостей. Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожаров. Дети должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Объясните детям, что при пожаре не нужно стараться что-то вынести из дома и или спасать вещи. Дети должны сконцентрироваться только на одной задаче — выйти невредимыми из дома. Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из охваченного огнем помещения наружу. Также, настоятельно рекомендуем родителям не оставлять детей дома одних без присмотра. Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте. Необходимо запирать на ключ места хранения спичек, зажигалок и других потенциальных источников зажигания. Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать фейерверки. Не оставляйте ребенка одного присматривать за топкой печи. Расскажите ребенку об опасности разведения костров, поджигании тополиного пуха и сухой травы.

Запомните: родители обязаны заботиться о безопасности своих детей и заниматься их воспитанием!

Михаил Глинов, старший инспектор ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам