Администрация города Татарска объявляет конкурс для формирования кадрового резерва администрации:

- заместителя главы администрации города Татарска;

- начальника отдела по делам строительства, архитектуры и ЖКХ;

- ведущего специалиста отдела по делам строительства, архитектуры и ЖКХ;

- специалиста 1 разряда отдела по делам строительства, архитектуры и ЖКХ;

- начальника отдела финансов, учета, отчетности и закупок;

- ведущего специалиста отдела финансов, учета, отчетности и закупок;

- начальника отдела экономики, имущества и земельных отношений;

- ведущего специалиста отдела экономики, имущества и земельных отношений;

- специалиста 1 разряда отдела экономики, имущества и земельных отношений;

- начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе;

- специалиста 1 разряда отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе;

- начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы;

- ведущего специалиста отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы;

- специалиста 1 разряда отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы

Основные квалификационные требования: знание Конституции РФ, Устава города Татарска Татарского района Новосибирской области, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам организации и деятельности органов местного самоуправления, основ законодательства РФ Новосибирской области о муниципальной службе, правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.

Квалификационными требованиями к специальным профессиональным навыкам, необходимым для замещения муниципальной службы, является наличие навыков принятия управленческого решения, применения специальных профессиональных знаний, подготовки проектов правовых актов, иных управленческих, документов, аналитического, информационного материала, делового письма, системного подхода в решении задач, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел организационно­контрольной, кадровой и правовой работы администрации города Татарска по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 96, кабинет № 17, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления на сайте города Татарска, следующие документы:

- личное заявление;

-собственноручно заполненная и подписанная анкета по утвержденной форме с приложением фотографии;

- копию паспорта;

- документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж и квалификацию (копию трудовой книжки, копию документов о профессиональном образовании);

-заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению.

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.

Несвоевременное представление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Справки по тел: 2-18-74.