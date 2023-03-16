19 марта в 15.00 в РДК «Родина» состоится концертная программа «Славим Родину свою».

В концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы города и района: Заслуженный коллектив народного творчества Новосибирской области образцовый театр танца «Калейдоскоп ритмов», оркестр народных инструментов «Родные напевы», солисты детской школы искусств «Радуга», Народный (образцовый) коллектив кавер-группа «Алекс и ко» и ансамбль «Мелодия», вокальные группы и хоры РДК «Родина», сольные исполнители сельских домов культуры. В основу концертной программы «Славим Родину свою» войдут как известные произведения патриотического направления о Родине, Отечестве, выражающие любовь к родной земле, так и авторские песни о России, в исполнении автора Виталия Волокитина.

Цена билета - 100 руб. Билет можно приобрести по Пушкинской карте. Все средства от продажи билетов будут направлены в помощь участникам специальной военной операции.