В феврале воспитанники Центра помощи детям г. Татарска побывали в Новосибирске. Поездку организовали шефы - АОО «Сибгидромехстрой». Экскурсия началась с самого сердца города - посещения музея пожарно-спасательной службы.





Музей уже несколько десятилетий предлагает своим гостям увлекательные и познавательные экскурсии. У наших ребят была возможность побывать в ретро-парке пожарной техники, увидеть уникальных пожарные атрибуты, макеты и новые экспонаты, перед глазами детей открылась объёмная панорама «Ликвидация последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме», которая создана по реальным событиям новосибирской трагедии 20-летней давности.

В ходе поездке воспитанники побывали в спецподразделении «Ермак», где встретились с войнами специальной операции, посмотрели фильм о том, как получить краповый берет.

Настоящее восхищение у детей вызвали современные виды оружия, которые можно было подержать в руках, каждый мог примерить на себя военную форму спецназовца. Кто-то решил, что в будущем его профессией станет защита Родины.

«Изюминкой» поездки было посещение Океанариума, где дети с интересом послушали рассказ экскурсовода о подводных жителях, их среде обитания. А какой восторг вызвало шоу – представление дельфинов. Бурными аплодисментами заканчивался каждый номер программы. Касатки, дельфины и морские котики были превосходны в своих выступлениях. Ребятам надолго запомнится это представление, на котором дети оказались впервые. Все старались запечатлеть эти счастливые моменты на телефон, чтобы пересматривать и делиться впечатлениями с друзьями.

Детям надолго запомнится это познавательное путешествие. Надеемся, что после таких полезных встреч, ребята сделают правильный выбор в своей жизни и выборе профессии. Огромную благодарность выражаем АОО «Сибгидромехстрой» и лично Евгению Валерьевичу Шорохову за организацию поездки.

Любовь Плаксина, Вера Полякова - педагоги