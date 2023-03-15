В январе – феврале текущего года электропоездами АО «Экспресс-пригород», курсирующими в Новосибирской области, воспользовались более 2,7 млн пассажиров. Это на 18% выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Пассажирооборот за этот период составил 117,7 млн пасс-км, что на 21,7% больше, чем в январе – феврале прошлого года.

Увеличение пассажиропотока обеспечено благодаря развитию маршрутной сети пригородных поездов в Новосибирской области.

Так, введенными с 1 января 2023 года новыми маршрутами Новосибирск – Татарская воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Все большую популярность среди новосибирцев набирают и маршруты проекта «Городская железная дорога в Новосибирске», которую ежедневно выбирают более 2 тысяч жителей.

Повышению качества обслуживания пассажиров способствует проводимая работа по обновлению подвижного состава и развитию бесконтактных способов оплаты проезда.