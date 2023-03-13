10 марта, в городе Татарске пожар привел к гибели 87-летней женщины. На улице Орджоникидзе в огне оказался частный бревенчатый дом. В 18:10 на номер 101 очевидцы сообщили о происшествии. Прибывшие огнеборцы подали на тушение два ствола и проложили магистральную линию от пожарного гидранта. Во время неотложных работ газодымозащитники обнаружили пенсионерку без признаков жизни.

На месте работала следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели МЧС России, полицейские и следователи Следственного комитета. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

С 6 по 12 марта в регионе произошло 57 пожаров. Из-за возгораний в быту четыре человека получили травмы, шестеро погибли. Пожарные спасли из горящих и задымленных помещений десять местных жителей.

