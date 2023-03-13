Страшная трагедия потрясла жителей Усть-Таркского района — местный житель убил заслуженного педагога и уважаемого пенсионера.

От рук восемнадцатилетнего Станислава Валькова погибла Валентина Перкова — постоянный читатель и селькор районной газеты «Знамя труда» с пятидесятилетним стажем. Ее уход — невосполнимая утрата для родных, земляков. Валентина Петровна — активная участница клубов по интересам; долгое время возглавляла ветеранскую организацию села Новоникольск.

Чуткий , добрый, отзывчивый человек — Валентина всегда приходила на помощь. Мудрым словом, интеллектом, авторитетом притягивала людей. Но ее доброта на сей раз обернулась против нее. Молодой человек вошел в доверие женщины и воспользовался ее беспомощностью. Жестоко убил ради ноутбука и двух колонок.

Оперативная группа выявила преступника сразу. Станислав Вальков в содеянном сознался. Им занимаются следственные органы.