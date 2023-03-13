10 марта в 18.10 минут местного времени на пульт ПСЧ 69 поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Орджоникидзе в Татарске. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через шесть минут после сигнала, в этот момент горение происходило внутри частного дома. Площадь пожара составила 32 кв. м. Личный состав дежурного караула при разведке внутри частного дома обнаружил женщину 1935 г. р. без признаков жизни. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Как рассказал старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам МЧС Михаил Глинов, по предварительным данным пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

Во избежание пожаров в быту ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам Новосибирской области напоминает:

- спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;

- не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

- не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

- не допускайте использование нестандартных электропредохранителей «жучков»;

- не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и т.д.;

- не храните в подвалах жилых домов горюче-смазочные материалы, бензин и т.п.;

- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях;

- не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

- не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

- запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Действия в случае возникновения пожара:

- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112»;

- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил;

- организуйте встречу пожарных подразделений;

- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.