Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение 18-летнему жителю Татарского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия установлено, что в ночь с 9 на 10 марта в одном из сел Усть-Таркского района Новосибирской области обвиняемый незаконно проник в дом к пожилой местной жительнице с целью завладения ее имуществом. Увидев, что хозяйка дома проснулась, молодой человек нанес ей один удар ножом в область шеи, после чего завладел имуществом односельчанки. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в надворной постройке, а сам скрылся с места преступления.

Сын не смог дозвониться до матери и попросил соседей проверить женщину. Тело 84-летней потерпевшей вечером 10 марта обнаружили местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее судимый за преступления против собственности молодой человек.

В настоящее время следователем выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены экспертизы. Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении инкриминируемом преступном деянии, в ходе допроса он дал признательные показания. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.