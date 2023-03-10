В Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Органами предварительного следствия С. обвиняется в том, что в период времени с 28 января 2020 г. по 13 мая 2022 г., являясь главным бухгалтером МУП «Водоканал», вносила недостоверные сведения в реестры на перечисление денег счета, выразившиеся в завышении зарплаты, отпускных, аванса по зарплате и алиментов. После этого деньги с лицевого счёта МУП «Водоканал» в банке переводила на свои лицевые счета, похитив, таким образом, 1 млн 961 тыс. 827 руб. Дело назначено к слушанию на 31 марта.