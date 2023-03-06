Добавить комментарий (1)

1 марта в ходе рабочего визита в Сузунский район председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и заместитель председателя правительства области - министр региональной политики Андрей Клюзов представили активу района нового исполняющего обязанности главы Сузунского района. Им назначен Вячеслав Горшков. Ранее Вячеслав Васильевич занимал должность первого заместителя главы Татарского района. В соответствии с законодательством конкурс, в ходе которого депутаты назначат нового главу Сузунского района, состоится 14 апреля. В настоящее время конкурсной комиссией проводится прием документов от кандидатов на должность главы Сузунского района.

В ходе визита Андрей Шимкив, Андрей Клюзов, Вячеслав Горшков и председатель Совета депутатов Сузунского района Андрей Севрюженко за круглым столом обсудили с семьями участников специальной военной операции ряд вопросов, в том числе доставку гуманитарной помощи в зону СВО.